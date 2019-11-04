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В Черное море вошли три военных корабля России

Новости » Происшествия     04.11.2019 - 16:16
В Черное море вошли три военных корабля России
Иллюстративное фото (inshaua com)

Корабли проходили в сопровождении двух лодок береговой охраны

По Босфорскому проливу из Мраморного в Черное море прошли три военных корабля Черноморского флота Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Haber Turk.

Как сообщается, первым пролив прошел военный буксир с бортовым номером 304, за ним - тральщик "Ковровец" - 907. Последним совершил проход противодиверсионный катер с бортовым номером 841.

Во время прохода военных кораблей через Босфор на палубах несли вахту военнослужащие. Корабли проходили в сопровождении двух лодок береговой охраны.

Напомним, 22 октября через Керченский пролив в акваторию Азовского моря зашли два российских военных корабля. Экипажи кораблей выполняли задачи в составе постоянного соединения военно-морского флота в Средиземном море.

Кроме того, 13 октября в Черное море вошел американский эсминец DDG78 USS Porter с управляемым ракетным оружием. Это уже второй визит USS Porter и седьмой американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году.

Добавим, что 19 сентября американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в Одесский морской торговый порт.

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