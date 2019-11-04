У Чорне море увійшли три військові кораблі Росії

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Кораблі проходили у супроводі двох човнів берегової охорони

За Босфорському протокою з Мармурового в Чорне море пройшли три військові кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Haber Turk.

Як повідомляється, першим пройшов протоку військовий буксир з бортовим номером 304, за ним - тральщик "Ковровец" - 907. Останнім здійснив прохід противодиверсионный катер з бортовим номером 841.

Під час проходу військових кораблів через Босфор на палубах несли вахту військовослужбовці. Кораблі проходили у супроводі двох човнів берегової охорони.

Нагадаємо, 22 жовтня через Керченську протоку в акваторію Азовського моря зайшли два російських військові кораблі. Екіпажі кораблів виконували завдання у складі постійного з'єднання військово-морського флоту в Середземному морі.

Крім того, 13 жовтня в Чорне море увійшов американський есмінець DDG78 USS Porter з керованою ракетною зброєю. Це вже другий візит USS Porter і сьомий американських ВМС у чорноморську акваторію в 2019 році.

Додамо, що 19 вересня американський транспортно-десантний корабель USNS Yuma зайшов в Одеський морський торговий порт.