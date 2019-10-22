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Российские ракетные корабли вошли в Азовское море

Новости » Общество    22.10.2019 - 09:35
Российские ракетные корабли вошли в Азовское море
Иллюстративное фото: флот РФ (mil.ru)

Экипажи кораблей выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море

Два российских ракетных корабля прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что экипажи кораблей выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

"Малые ракетные корабли (МРК) "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря", - говорится в сообщении.

Как сообщается, сейчас малые ракетные корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия задержала украинские военные катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" с украинскими моряками. В начале сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что между Украиной и РФ идут переговоры по передаче украинской стороне захваченных кораблей.

Как изветсно, спустя 9 месяцев, в рамках обмена пленными украинские захваченные РФ военные моряки вернулись домой.

В начале октября делегации Украины и Евросоюза в ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные в Керченском проливе корабли украинских военно-морских сил.

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