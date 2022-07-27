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В Черное море вошли два фрегата Турции. Предположительно будут контролировать экспорт зерна

Фото: в Черное море вошли два фрегата Турции. Предположительно будут контролировать экспорт зерна (кадр из видео)
Автор: Сергей Пышкин

В Черное море вошли турецкие фрегаты. Вероятно они будут обеспечивать движение караванов с зерном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Вчера проливом Босфор в северном направлении прошли два турецких фрегата: TCG Yıldırım F243 и TCG Fatih F242.

Корабли будут контролировать движение караванов с украинским зерном, их осмотр и возможное сопровождение.

Тем временем одесские порты уже возобновили работу и готовятся к первым отправок зерна.

Администрация морских портов заявила о подготовке к формированию караванов, которые будут следовать за лидирующим кораблем по безопасному коридору.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 27 июля, состоится официальное открытие совместного координационного центра, который будет следить за "зерновым коридором".

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