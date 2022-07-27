В Чорне море увійшли два фрегати Туреччини. Імовірно контролюватимуть експорт зерна

У Чорне море увійшли турецькі фрегати. Імовірно вони забезпечуватимуть рух караванів із зерном.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".
Вчора протокою Босфор у північному напрямку пройшли два турецькі фрегати: TCG Yıldırım F243 й TCG Fatih F242.
Кораблі контролюватимуть рух караванів із українським зерном, їх огляд та можливий супровід.
Тим часом одеські порти вже відновили роботу й готуються до перших відправок зерна.
Адміністрація морських портів заявила про підготовку до формування караванів, які прямуватимуть за лідируючим кораблем безпечним коридором.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 27 липня, відбудеться офіційне відкриття Спільного координаційного центру, який стежитиме за "зерновим коридором".
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