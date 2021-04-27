В Черное море вошел военный катер США. Россия в ответ объявила учения

Как заявили в американском флоте,

Российский крейсер проведет в Черном море комплекс боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и противовоздушной обороны. На время учений прилегающая акватория будет закрытой для кораблей.

"В ходе учений экипаж отработает применение главного ракетного комплекса крейсера, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника", - рассказали в Черноморском флоте РФ.