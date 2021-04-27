В Черное море вошел военный катер США. Россия в ответ объявила учения

Американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton сегодня, 27 апреля, вошел в Черное море. Он будет поддерживать американских союзников и партнеров в Черноморском регионе.
Об этом сообщил Шестой флот США.
Как заявили в американском флоте,
Российский крейсер проведет в Черном море комплекс боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и противовоздушной обороны. На время учений прилегающая акватория будет закрытой для кораблей.
"В ходе учений экипаж отработает применение главного ракетного комплекса крейсера, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника", - рассказали в Черноморском флоте РФ.
Напомним, в Черное море планирует зайти крупнейшая авианосная группа ВМС Британии. Британские корабли отправились в поход, который включает посещение более 40 стран.
Добавим, накануне Россия закрыла акваторию Крыма для иностранных кораблей. Ограничения будут действовать до конца октября.