UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Черное море вошел военный катер США. Россия в ответ объявила учения

Автор: Дмитрий Левицкий

Американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton сегодня, 27 апреля, вошел в Черное море. Он будет поддерживать американских союзников и партнеров в Черноморском регионе.

Об этом сообщил Шестой флот США.

Как заявили в американском флоте,

Российский крейсер проведет в Черном море комплекс боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и противовоздушной обороны. На время учений прилегающая акватория будет закрытой для кораблей.

"В ходе учений экипаж отработает применение главного ракетного комплекса крейсера, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника", - рассказали в Черноморском флоте РФ.

Напомним, в Черное море планирует зайти крупнейшая авианосная группа ВМС Британии. Британские корабли отправились в поход, который включает посещение более 40 стран.

Добавим, накануне Россия закрыла акваторию Крыма для иностранных кораблей. Ограничения будут действовать до конца октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Черное морекатерСоединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерациякорабль