Наибольшая авианосная группа ВМС Великобритании отправляется в поход: доплывут до Черного моря
Крупнейшая в истории Королевских ВМС Великобритании авианосная ударная группа отправляется в поход в Индо-Тихоокеансий регион. Корабли посетят более 40 стран и доплывут до Черного моря.
Корабли пройдут 26 тысяч миль в течение 28 недель, посетят более 40 стран, включая Индию, Японию, Республику Корея и Сингапур. Они примут участие в международных учениях и операциях.
Самое мощное надводное судно в истории Королевского флота Queen Elizabeth, в следующем месяце отправится в плавание в качестве флагмана авианосной ударной группы. К ней присоединится надводный флот, состоящий из эсминцев типа 45, HMS Defender и HMS Diamond, противолодочных фрегатов типа 23 HMS Kent и HMS Richmond, а также RFA Fort Victoria и RFA Tidespring вспомогательного флота Королевского флота. Также к ним присоединится подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами. В кабине авианосца будут находиться восемь современных быстрых реактивных самолетов RAF F-35B Lightning II, будут представлены четыре морских ударных вертолета, семь противолодочных вертолетов Merlin Mk2 и три вертолета Merlin Mk4.
Отмечается, что самая мощная авианосная ударная группа Великобритании примет участие в учениях НАТО, таких как Exercise Steadfast Defender, и окажет поддержку операции НАТО Sea Guardian и операциям по обеспечению безопасности в Черном море.
Напомним, Великобритания отправляет корабли в Черное море, чтоб поддержать Украину. Корабли отправят в мае.
Ранее сообщалось, что Украина и Великобритания обсудили развитие военного сотрудничества между странами.