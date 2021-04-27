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Наибольшая авианосная группа ВМС Великобритании отправляется в поход: доплывут до Черного моря

Новина українською → Великобритания, Вторник 27 апреля 2021 03:25
Наибольшая авианосная группа ВМС Великобритании отправляется в поход: доплывут до Черного моря Фото: Великобритания отправляет корабли в Черное море (wikipedia.org/Trafalgar)
Автор: Наталья Скороход

Крупнейшая в истории Королевских ВМС Великобритании авианосная ударная группа отправляется в поход в Индо-Тихоокеансий регион. Корабли посетят более 40 стран и доплывут до Черного моря.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Корабли пройдут 26 тысяч миль в течение 28 недель, посетят более 40 стран, включая Индию, Японию, Республику Корея и Сингапур. Они примут участие в международных учениях и операциях.

Самое мощное надводное судно в истории Королевского флота Queen Elizabeth, в следующем месяце отправится в плавание в качестве флагмана авианосной ударной группы. К ней присоединится надводный флот, состоящий из эсминцев типа 45, HMS Defender и HMS Diamond, противолодочных фрегатов типа 23 HMS Kent и HMS Richmond, а также RFA Fort Victoria и RFA Tidespring вспомогательного флота Королевского флота. Также к ним присоединится подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами. В кабине авианосца будут находиться восемь современных быстрых реактивных самолетов RAF F-35B Lightning II, будут представлены четыре морских ударных вертолета, семь противолодочных вертолетов Merlin Mk2 и три вертолета Merlin Mk4.

Отмечается, что самая мощная авианосная ударная группа Великобритании примет участие в учениях НАТО, таких как Exercise Steadfast Defender, и окажет поддержку операции НАТО Sea Guardian и операциям по обеспечению безопасности в Черном море.

Напомним, Великобритания отправляет корабли в Черное море, чтоб поддержать Украину. Корабли отправят в мае.

Ранее сообщалось, что Украина и Великобритания обсудили развитие военного сотрудничества между странами.

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