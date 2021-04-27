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У Чорне море увійшов військовий катер США. Росія у відповідь оголосила навчання

Автор: Дмитро Левицький

Американський патрульний катер класу Legend USCGC Hamilton сьогодні, 27 квітня, увійшов в Чорне море. Він буде підтримувати американських союзників та партнерів в Чорноморському регіоні.

Про це повідомив Шостий флот США.

Як заявили в американському флоті,

Російський крейсер проведе в Чорному морі комплекс бойових навчань та спільних маневрів з кораблями Чорноморського флоту та вертольотами Морської авіації та протиповітряної оборони. На час навчань прилегла акваторія буде закритою для кораблів.

"В ході навчань екіпаж відпрацює застосування головного ракетного комплексу крейсера, проведе зенітні та артилерійські стрільби по морській цілі, що імітує корабель умовного супротивника", - розповіли в Чорноморському флоті РФ.

Нагадаємо, у Чорне море планує зайти найбільша авіаносна група ВМС Британії. Британські кораблі вирушили у похід, який включає відвідування понад 40 країн.

Додамо, напередодні Росія закрила акваторію Криму для іноземних кораблів. Обмеження діятимуть до кінця жовтня.

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