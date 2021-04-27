У Чорне море увійшов військовий катер США. Росія у відповідь оголосила навчання

Як заявили в американському флоті,

Російський крейсер проведе в Чорному морі комплекс бойових навчань та спільних маневрів з кораблями Чорноморського флоту та вертольотами Морської авіації та протиповітряної оборони. На час навчань прилегла акваторія буде закритою для кораблів.

"В ході навчань екіпаж відпрацює застосування головного ракетного комплексу крейсера, проведе зенітні та артилерійські стрільби по морській цілі, що імітує корабель умовного супротивника", - розповіли в Чорноморському флоті РФ.