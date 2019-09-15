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В Черное море направляется экспедиционный военный корабль США

Новости » Общество    15.09.2019 - 09:47
В Черное море направляется экспедиционный военный корабль США
Фото: USNS Yuma (flickr.com / Tom Turner)

Цель визита судна в Черное море неизвестна

В Черное море направляется экспедиционное судно USNS Yuma, Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ресурса Bosphorus Observer в Twitter.

По данным ресурса, высокоскоростное транспортное судно USNS Yuma сейчас проходит через Босфорский пролив. Суда данного типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники

Отмечается, что данный заход судна в Черное море станет уже третьим за год. Пока не известно, какая цель у американского корабля в Черном море.

В Черное море направляется экспедиционный военный корабль США

Напомним, ранее сообщалось, что в Черное море через Босфорский пролив вошел эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Porter. Корабль заходит в Черное море уже шестой раз за этот год.

Как писало РБК-Украина, в Балтийском море начались военно-морские учения НАТО, участие в которых принимают 18 стран Европейского союза. В учениях принимают участие около 3 тыс. военнослужащих и более 40 судов. Учения продлятся до 19 сентября.

Кроме того, в начале июля французский корабль радиоэлектронной разведки А759 Dupuy de Lome вошел в Черное море на время международных учений "Си Бриз-2019" для наблюдения за российскими кораблями.

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