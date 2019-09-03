В Балтийском море начались военные учения НАТО

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Военно-морские учения будут проходить до 19 сентября

В Балтийском море начались военно-морские учение НАТО с участием 18 стран Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Как сообщается, в учениях принимают участие коло 3 тыс. военнослужащих и более 40 судов.

Учения будут проходить до 19 сентября вблизи датских проливов, соединяющих Балтийское море с Северным морем, а также между городами Киль и Борнхольм.

"Северным берегам уже 13 лет. К сожалению, обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крым Украины и его дальнейшее наращивание военного потенциала", - заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.

Также она добавила, что НАТО отреагировала на агрессивные действия Российской Федерации, увеличив воздушное и морское патрулирование в регионе и направив чуть более 4,5 тысяч военнослужащих в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

Корабли и самолеты на военные учения были направлены Бельгией, Данией, Германией, Эстонией, Финляндией, Францией, Италией, Канадой, Хорватией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Швецией, Швейцарией, Великобританией и США.

Действуя по мандату ООН, союзные и партнерские силы будут пытаться восстановить свободу судоходства. Учения также будут включать наблюдение за морем, морские бои, противовоздушную оборону, противолодочную войну и разминирования.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 августа на юге Одесской области состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения.

Кроме того, украинские военные примут участие в многонациональных военных учениях в Германии. В состав многонациональных сил войдет механизированная рота 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".