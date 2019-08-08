Эсминец ВМФ США прошел через Босфор в Черное море

Фото: USS Porter (twitter.com/USNavyEurope)

Американский корабль заходит в Черное море шестой раз в 2019

В Черное море через Босфорский пролив прошел эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Porter. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 6-го флота США в Twitter.

В американских ВМС уточнили, что их корабль заходит в Черное море шестой раз за этот год.

"USS Porter DDG78 начал переход в Черное море. Это шестой раз в 2019 году, когда там будет находится корабль ВМФ США", - говорится в сообщении.

Командующая 6-го флота, вице-адмирал Лиза Франчетти заявила, что подобное развертывание кораблей необходимо для укрепления безопасности в регионе.

"Эти развертывания кораблей поддерживают прочные отношения, которые необходимы для укрепления региональной стабильности", - сказала она.

Sixth @USNavy #BlackSea presence in 2019: @USNavyEurope Arleigh Burke-class AEGIS guided-missile destroyer USS Porter #DDG78, forward-deployed to Rota, transits Bosphorus towards BlackSea on its seventh patrol in the U.S. 6th Fleet AoR in support of regional allies & partners. pic.twitter.com/8cJiQQ65bF — Yörük Işık (@YorukIsik) August 8, 2019

Напомним, в начале июля французский корабль радиоэлектронной разведки А759 Dupuy de Lome вошел в Черное море на время международных учений "Си Бриз-2019" для наблюдения за российскими кораблями, которые Россия ранее направила для слежения за учениями, организованными Украиной и Североатлантическим альянсом (НАТО).