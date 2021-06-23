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Черное море должно быть свободным для торговли и судоходства, - Зеленский

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Черное море должно оставаться свободным для торговли и судоходства. И Киев будет работать над этим с другими странами региона.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

По его словам, Украину и Грузию объединяют общие цели по вступлению в ЕС и НАТО.

"Одно из ключевых заданий для Украины и наших партнеров - усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для торговли и судоходства", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что в этом направлении Украина работает с другими странами черноморского региона и скоро будут результаты.

Напомним, в апреле Российская Федерация запретила проход иностранных военных кораблей и других судов в районе акватории оккупированного Крыма. Ограничения будут действовать до 31 октября.

Украина и другие страны призывают Москву отказаться от блокирования акватории.

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Владимир ЗеленскийЧерное мореторговлясудоходство