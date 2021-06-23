RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чорне море має бути вільним для торгівлі та судноплавства, - Зеленський

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Чорне море має залишатися вільним для торгівлі і судноплавства. І Київ працюватиме над цим з іншими країнами регіону.

Про це він заявив на прес-конференції з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

За його словами, Україну і Грузію об'єднують спільні цілі щодо вступу в ЄС і НАТО.

"Одне з ключових завдань для України і наших партнерів - посилення співпраці у сфері безпеки в Чорноморському регіоні. Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для торгівлі та судноплавства", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що в цьому напрямку Україна працює з іншими країнами Чорноморського регіону і скоро будуть результати.

Нагадаємо, у квітні Російська Федерація заборонила прохід іноземних військових кораблів та інших суден у районі акваторії окупованого Криму. Обмеження діятимуть до 31 жовтня.

Україна та інші країни закликають Москву відмовитися від блокування акваторії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЧорне мореторговлясудоходство