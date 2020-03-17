Чернобыльскую зону закроют для посетителей до окончания карантина

Фото: Чернобыль (РБК-Украина)

Чернобыльская зона будет закрыта с 18 марта

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения с 18 марта закроет посещения Чернобыльской зоны и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГАУЗО.

Сообщается, что новые заявки на посещение Чернобыльской зоны рассматриваться не будут, а работа сопровождающих лиц на период карантина будет прекращена.

"Для выполнения первоочередных задач, предприятия зоны отчуждения будут работать в штатном режиме с ограниченным количеством лиц и соблюдением всех санитарно-гигиенических рекомендаций", - говорится в сообщении

Все работники предприятий зоны отчуждения обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Напомним, полиция и СЭС проконтролируют число пассажиров в транспорте. В частности, с завтрашнего дня в столице будет действовать ограничение на не более 10 пассажиров в общественном транспорте.

Кроме того, киевская власть рекомендует ограничить доступ студентов в общежития. По словам Поворозника, столичные студенты воспринимают карантин как каникулы.

Добавим, что с 17 марта в столице усилили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары. Также ограничено перемещение по городу и между другими населенными пунктами. Работать будут банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.