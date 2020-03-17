Чорнобильську зону закриють для відвідувачів до закінчення карантину

Фото: Чорнобиль (РБК-Україна)

Чорнобильська зона буде закрита з 18 березня

Державне агентство України з управління зоною відчуження з 18 березня закриє відвідування Чорнобильської зони і зони безумовного (обов'язкового) відселення для відвідувачів до закінчення карантину через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДАЗО.

Повідомляється, що нові заявки на відвідування Чорнобильської зони розглядатися не будуть, а робота супроводжуючих осіб на період карантину буде припинена.

"Для виконання першочергових завдань, підприємства зони відчуження будуть працювати в штатному режимі з обмеженою кількістю осіб та дотриманням всіх санітарно-гігієнічних рекомендацій", - йдеться в повідомленні

Всі працівники підприємств зони відчуження забезпечені засобами індивідуального захисту та дезінфекції.

Нагадаємо, поліція і СЕС проконтролюють число пасажирів на транспорті. Зокрема, з завтрашнього дня в столиці буде діяти обмеження на не більше 10 пасажирів у громадському транспорті.

Крім того, київська влада рекомендує обмежити доступ студентів в гуртожитки. За словами Поворозника, столичні студенти сприймають карантин як канікули.

Додамо, що з 17 березня в столиці посилили обмеження у зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари. Також обмежено переміщення по місту і між іншими населеними пунктами. Працювати будуть банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.