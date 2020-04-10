ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ситуация в Чернобыльской зоне остается напряженной, - ГСЧС

Новости » Происшествия     10.04.2020 - 17:11
Ситуация в Чернобыльской зоне остается напряженной, - ГСЧС
Фото: пожар в Чернобыльской зоне, вид с объекта "Укрытие" (facebook.com/artem.shevchenko.9)

На помощь пожарным отправили дополнительно 50 спасателей Киевского гарнизона

В Чернобыльской зоне все еще наблюдается тление сухой травы и лесной подстилки на достаточно большой площади. Об этом в Facebook сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Андрей Ватолин.

По его словам, тление растительности происходит отдельными очагами.

"Ситуация в Зоне отчуждения и безусловного отселения на территории Денисовецького, Котовского и Корогодского лесничества остается достаточно напряженной", - отметил Ватолин.

Он также сообщил, что для быстрого тушения пожара на помощь действующим пожарным отправили дополнительно 50 спасателей личного состава Киевского гарнизона. Ватулин заявил, что вместе с подмогой тоже отправится в очаг возгорания.

Ситуація в Зоні відчуження та безумовного відселення на території Денисовецького, Котовського та Корогодського лісництв...

Опубліковано Андрієм Ватоліним Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.

"Надеюсь, совместными усилиями спасатели все же преодолеют эту беду. А пока... прошу мысленно поддержать пожарных, которые непрерывно работают в тяжелых условиях", - резюмировал руководитель столичной ГСЧС.

Напомним, полиция установила личность возможного поджигателя, который вызвал пожар в Чернобыльском лесу. Возможным виновником оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области.

Также сообщалось, что загрязненный пожаром в Чернобыле воздух попадет в Киев 10-11 апреля.

Пожар в Чернобыльской зоне: загрязненный воздух попадет в Киев С начала года огонь уничтожил почти 18 тыс. гектаров экосистем, - ГСЧС
Новости Украины пожарЧернобыльГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь