В Чернобыльской зоне потушили один из крупных очагов пожара

Пожарные потушили один из крупных очагов возгорания в Чернобыльской зоне. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что был ликвидирован пожар на территории Котовского лесничества. При этом продолжается тушение пожаров на территориях Корогодского и Денисовецкого лесничеств.

"Ситуация в Корогодском лесничестве полностью контролируется, привлечены все необходимые силы и средства: 140 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС более 90 человек и 20 единиц техники. Принимаются меры по локализации данного очага пожара. Основные усилия сосредоточены в Денисовецком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки. На данном участке привлечено более 250 человек и около 60 единиц техники, из них от ГСЧС более 200 человек и 40 единиц техники", - сообщили спасатели.

Как отметили в ГСЧС, радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы - 0,011 мР/час в Киеве и 0,012 мР/час в Киевской области при допустимом фоне 0,05 мР/ч. В зоне отчеждения также не изменился уровень излучения - 0,020 мР/час в Чернобыли при допустимом уровне в 0,055 мР/час.

РБК-Украина писало, что 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территории почти 100 га.