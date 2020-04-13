У Чорнобильській зоні загасили одне з великих вогнищ пожежі

Пожежники загасили одне з великих вогнищ загоряння в Чорнобильській зоні. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Повідомляється, що була ліквідована пожежа на території Котовського лісництва. При цьому триває гасіння пожеж на територіях Корогодського і Денисовецкого лісництв.

"Ситуація в Корогодском лісництві повністю контролюється, залучені всі необхідні сили і засоби: 140 осіб і 30 одиниць техніки, з них від ДСНС більше 90 чоловік і 20 одиниць техніки. Вживаються заходи щодо локалізації даного вогнища пожежі. Основні зусилля зосереджені в Денисовецком лісництві поблизу населеного пункту Новий Світ, де зазначається поширення горіння трав'яного настилу та лісової підстилки. На даній ділянці залучено понад 250 осіб і близько 60 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 200 осіб і 40 одиниць техніки", - повідомили рятувальники.

Як зазначили в ДСНС, радіаційний фон по Києву та Київській області знаходиться в межах норми - 0,011 мР/год в Києві та 0,012 мР/год, у Київській області при допустимому тлі 0,05 мР/год. В зоні отчеждения також не змінився рівень випромінювання - 0,020 мР/год, у Чорнобилі при допустимому рівні в 0,055 мР/год.

РБК-Україна писало, що 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на території майже 100 га.