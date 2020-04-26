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В Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжаются пожары в нескольких очагах

Новости » Происшествия     26.04.2020 - 10:02
В Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжаются пожары в нескольких очагах
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

На тушением пожаров в этих регионах работают почти 2 тысячи спасателей

В Житомирской области и Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления остатков древесины и сухой травы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Овручском районе Житомирской области удалось локализовать пожары. В Виступовицком и Словечанском лесничествах тушат очаги пней и древесины, тления травяного настила, лесной подстилки.

В селе Замисловичи Олевского района с 23 апреля продолжают тушить сухую траву, лесную подстилку и древесину.

Утром, 26 апреля, в Чернобыльской зоне тушат пожары на территории Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Пожарные локализуют два очага (с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем.

К тушению в Киевской области привлекли 1 050 человек и 250 единиц техники. В Житомирской области к тушению привлекли 764 человека и 113 единиц техники.

Также отмечается, что радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области из-за поджога сухостоя в одном из населенных пунктов Обуховского района сгорели 5 строений.

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