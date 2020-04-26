У Чорнобильській зоні ліквідували всі осередки пожежі

Фото: наслідки пожежі в Чорнобильській зоні (twitter.com/AvakovArsen)

Наразі ведеться робота з тліючими торфовищами

У Чорнобильській зоні відчуження станом на 26 квітня ліквідовано всі осередки лісової пожежі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на сторінці у Twitter.

За словами Авакова, наразі в зоні відчуження немає жодного активного осередку лісової пожежі, загрози немає. В цей час ведеться робота з ліквідації тління торфовищ.

"Проінспектували разом з Володимиром Зеленським ліквідацію пожеж в Чорнобильській зоні відчуження. Всі джерела вогню ліквідовані. Загроз немає. Йде робота рятувальників на тліючих торфовищах. Хвиля пожеж збита", - написав глава МВС.

Нагадаємо, сьогодні вранці ще тривала ліквідація лісової пожежі в Чорнобильській зоні на території Луб'янського, Паришівського, Дитятківського і Денисовицького лісництв. Велася робота з осередками поблизу Кривої Гори, Рудьків та Буряківки.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні у Харківській області внаслідок підпалу сухої трави та очерету сталася лісова пожежа. Вогнем охоплено територію Володимирівського лісництва поблизу селища Красний Кут.

Крім того, вчора внаслідок підпалу сухостою в одному з сіл Київської області згоріло 5 будівель. Зокрема, вогнем було знищено 2 дачні будинки та 3 нежитлові будівлі. Пожежа була локалізована, загрози поширення на житловий сектор не було.