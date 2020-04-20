В Чернобыльской зоне четыре очага возгорания тушат более 1300 человек

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В зоне отчуждения продолжают локалізовувати и тушить 4 ячейки

по Состоянию на 21:00 19 апреля в зоне отчуждения продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Так, в зоне отчуждения продолжают локализовывать и тушить 4 очага вблизи населенных пунктов Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.

К тушению пожаров привлекли 1322 людей и 292 единиц техники (в том числе 3 вертолета).

Штаб пожаротушения ГСЧС создал четыре сводные отряды, которые локализуют последствия предыдущих пожаров.

"Принимаются все возможные меры по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых в районе вышеупомянутых сел", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам инфраструктуры зоны отчуждения нет. Радиационная ситуация находится под контролем, радиационный фон не превышает нормы.

Напомним, спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд "Укрзализныци" для ликвидации пожара в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что большинство ячеек пожары в Житомирской области уже локализовали.