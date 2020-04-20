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В Чорнобильській зоні чотири осередки вогнища гасять понад 1300 людей

Новини » Надзвичайні події     20.04.2020 - 04:29
В Чорнобильській зоні чотири осередки вогнища гасять понад 1300 людей
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У зоні відчуження продовжують локалізовувати та гасити 4 осередки

Станом на 21:00 19 квітня у Чорнобильській зоні відчуження продовжують гасити пожежі на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Так, у зоні відчуження продовжують локалізовувати та гасити 4 осередки поблизу населених пунктів Корогод, Розсоха, Крива Гора та Рудьки.

До гасіння пожеж залучили 1322 людей та 292 одиниць техніки (у тому числі 3 вертольоти).

Штаб пожежогасіння ДСНС створив чотири зведені загони, які локалізують наслідки попередніх пожеж.

"Вживаються всі можливі заходи щодо максимального пролиття окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків, лісової підстилки та залишків деревини з метою запобігання виникненню пожеж та недопущення нових в районі вищезазначених сіл", - зазначили у відомстві.

За даними міністерства, загрози об’єкту "Укриття", сховищу радіоактивних відходів та іншим критичним об’єктам інфраструктури зони відчуження немає. Радіаційна ситуація перебуває під контролем, радіаційний фон не перевищує норми.

Нагадаємо, рятувальники залучили три вертольоти і пожежний потяг "Укрзалізниці" для ліквідації пожежі в Житомирській області.

Раніше повідомлялось, що більшість осередків пожежі в Житомирській області вже локалізували.

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