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Над Чернобыльской АЭС снова подняли украинский флаг

Фото: над ЧАЭС поднять флаг Украины (facebook.com/ChornobylNPP)
Автор: Наталья Юрченко

Сотрудники Чернобыльской атомной станции в субботу, 2 апреля, снова подняли украинский флаг. ЧАЭС с первых дней войны была в оккупации российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

Сегодня утром на промплощадке ЧАЭС прозвучал гимн Украины, а сотрудники станции подняли государственный флаг.

"В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС"", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта российские войска покинули Чернобыльскую АЭС, прилегающие территории и город Славутич.

Кроме того, стало известно, что в Гомельский медицинский центр привезли облученных на Чернобыльской АЭС оккупантов.

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