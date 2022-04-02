Над Чорнобильською АЕС знову підняли український прапор

Співробітники Чорнобильської атомної станції в суботу, 2 квітня, знову підняли український прапор. ЧАЕС з перших днів війни була в окупації російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС".
Сьогодні зранку на проммайданчику ЧАЕС пролунав гімн України, а співробітники станції підняли державний стяг.
"У церемонії підняття прапора прийняв участь оперативний персонал станції, який у важких умовах окупації весь цей час забезпечував і продовжує забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку об‘єктів ДСП "Чорнобильська АЕС"", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 31 березня російські війська покинули Чорнобильську АЕС, прилеглі території та місто Славутич.
Крім того, стало відомо, що в Гомельський медичний центр привезли опромінених на Чорнобильській АЕС окупантів.
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