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В Чернобаевке мужчина публично сотрудничал с оккупантами. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

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Херсонская область, Воскресенье 27 марта 2022 13:51
В Чернобаевке мужчина публично сотрудничал с оккупантами. Ему грозит до 15 лет тюрьмы Фото: в Чернобаевке мужчина публично сотрудничал с оккупантами (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Чернобаевке Херсонской области разоблачен мужчина, который открыто сотрудничал с российскими оккупантами. За это преступление ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как установило следствие, местный житель с. Чернобаевка публично сотрудничает с российскими военными, помогая им образовывать оккупационных органов управления в обществе.

Также он участвует в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, ввезенного из РФ.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Фото: в Чернобаевке мужчина публично сотрудничал с оккупантами (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, в Луганской области пятым Луганским полицейским сообщили о подозрении. Они перешли на сторону оккупантов.

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