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Перешли на сторону оккупантов. Пятерым луганским полицейским сообщили о подозрении

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Украина, Пятница 25 марта 2022 13:45
Перешли на сторону оккупантов. Пятерым луганским полицейским сообщили о подозрении Фото: Офис Генерального прокурора (unn.com.ua)
Автор: RBC.UA

Пять работников луганской полиции перешли на сторону оккупанта. В марте они дали согласие добровольно вступить в ново созданные незаконные структуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По сообщениям следствия, в марте подозреваемые прошли собеседование в органы самопровозглашенной "ЛНР" для перехода на сторону врага.

Во время "трудоустройства" пятеро полицейских Луганской области дали добровольное согласие на вхождение в состав ново созданных незаконных структур и присягнули на верность так назіваемой "ЛНР".

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении пяти работникам полиции Луганской области в коллаборационизме.

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Напомним, что в Луганской области пропал львовский журналист.

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