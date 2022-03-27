У Чорнобаївці чоловік публічно співпрацював з окупантами. Йому загрожує до 15 років в'язниці

У Чорнобаївці Херсонської області викрито чоловіка, який відкрито співпрацював з російськими окупантами. За цей злочин йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, місцевий житель с. Чорнобаївка публічно співпрацює з російськими військовими, допомагаючи їм утворювати окупаційних органів управління в громаді.

Також він бере участь в організації роздачі серед місцевих громадян продовольства, завезеного з РФ.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Зазначимо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Фото: в Чорнобаївці чоловік публічно співпрацював з окупантами (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, в Луганської області п'ятьом Луганським поліцейським повідомили про підозру. Вони перейшли на бік окупантів.

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