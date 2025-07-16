В Чернівцях зросла кількість загиблих після масованого удару росіян 12 липня
У Чернівцях зросла кількість загиблих після російського ракетного удару 12 липня. Один із постраждалих помер у лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Чернівецької обласної державної адміністрації Руслана Запаранюка.
"Сумна новина… На жаль, маємо ще одного загиблого внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня. 74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області, сьогодні помер в лікарні", - написав Запаранюк.
За його словами, за життя чоловіка боролися майже п'ять діб. Але Клипич отримав множинні уламкові поранення, врятувати постраждалого не вдалося.
"Клята Росія вбила вже трьох людей у Чернівцях… Мої глибокі співчуття рідним і близьким", - додав керівник ОДА.
Нагадаємо, що в ніч на 12 липня російські окупанти завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Чернівцях. Внаслідок атаки загинуло двоє та постраждало 26 людей, у місті були руйнування інфраструктурних об'єктів та пожежі.
Нічна атака РФ стала однією з найбільших за останній час. Російська окупаційна армія застосувала понад 600 засобів повітряного ураження - крилаті ракети Х-101 та безпілотники-камікадзе "Shahed".
Ударів ворог завдав по інфраструктурі та житлу у Львові, Харкові, Луцьку, Чернівцях, Слов’янську та інших містах. Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.
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