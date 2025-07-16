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В Чернівцях зросла кількість загиблих після масованого удару росіян 12 липня

Україна, Середа 16 липня 2025 18:07
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В Чернівцях зросла кількість загиблих після масованого удару росіян 12 липня Фото: наслідки удару по Чернівцях 12 липня (Державна служба з надзвичайних ситуаціях)
Автор: Антон Корж

У Чернівцях зросла кількість загиблих після російського ракетного удару 12 липня. Один із постраждалих помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Чернівецької обласної державної адміністрації Руслана Запаранюка.

"Сумна новина… На жаль, маємо ще одного загиблого внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня. 74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області, сьогодні помер в лікарні", - написав Запаранюк.

За його словами, за життя чоловіка боролися майже п'ять діб. Але Клипич отримав множинні уламкові поранення, врятувати постраждалого не вдалося.

"Клята Росія вбила вже трьох людей у Чернівцях… Мої глибокі співчуття рідним і близьким", - додав керівник ОДА.

Нагадаємо, що в ніч на 12 липня російські окупанти завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Чернівцях. Внаслідок атаки загинуло двоє та постраждало 26 людей, у місті були руйнування інфраструктурних об'єктів та пожежі.

Нічна атака РФ стала однією з найбільших за останній час. Російська окупаційна армія застосувала понад 600 засобів повітряного ураження - крилаті ракети Х-101 та безпілотники-камікадзе "Shahed".

Ударів ворог завдав по інфраструктурі та житлу у Львові, Харкові, Луцьку, Чернівцях, Слов’янську та інших містах. Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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