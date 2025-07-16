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В Черновцах возросло количество погибших после массированного удара россиян 12 июля

Украина, Среда 16 июля 2025 18:07
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В Черновцах возросло количество погибших после массированного удара россиян 12 июля Фото: последствия удара по Черновцам 12 июля (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям)
Автор: Антон Корж

В Черновцах возросло количество погибших после российского ракетного удара 12 июля. Один из пострадавших скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Черновицкой областной государственной администрации Руслана Запаранюка.

"Печальная новость... К сожалению, имеем еще одного погибшего в результате российского удара по Черновцам 12 июля. 74-летний Василий Клипич, житель г. Снятин Ивано-Франковской области, сегодня умер в больнице", - написал Запаранюк.

По его словам, за жизнь мужчины боролись почти пять суток. Но Клипич получил множественные осколочные ранения, спасти пострадавшего не удалось.

"Проклятая Россия убила уже трех человек в Черновцах... Мои глубокие соболезнования родным и близким", - добавил руководитель ОГА.

Напомним, что в ночь на 12 июля российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Черновцам. В результате атаки погибли двое и пострадали 26 человек, в городе были разрушения инфраструктурных объектов и пожары.

Ночная атака РФ стала одной из крупнейших за последнее время. Российская оккупационная армия применила более 600 средств воздушного поражения - крылатые ракеты Х-101 и беспилотники-камикадзе "Shahed".

Удары враг нанес по инфраструктуре и жилью во Львове, Харькове, Луцке, Черновцах, Славянске и других городах. Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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