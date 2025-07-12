У Чернівцях вже 26 постраждалих, стали відомі подробиці про двох загиблих

За словами Запаранюка, у Чернівцях через російський обстріл загинуло двоє цивільних людей:

43-річний Святослав Лазаренко - працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області;

26-річна Діана Кравченко - завідувачка однієї з чернівецьких аптек.

Фото: загиблі у Чернівцях - Діана Кравченко і Святослав Лазаренко (t.me/chernivetskaODA)

Глава ОВА висловив слова співчуття рідним та близьким загиблих, а також окремо дав коментар у телемарафоні.

"Це дівчина молода, яка знаходилася в будинку під час ракетної атаки. І 43-річний чоловік, який проїжджав по нашій головній вулиці і був смертельно поранений уламком після падіння частини ракет", - поінформував Запаранюк.

Також він повідомив, що за останніми даними, кількість постраждалих до 26 осіб.

"Семеро знаходяться в лікарні, троє у важкому стані, четверо вже прооперовані", - резюмував глава ОВА.