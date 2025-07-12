У Чернівцях вже 26 постраждалих, стали відомі подробиці про двох загиблих

Росіяни в ніч на 12 липня здійснили комбіновану атаку по місту Чернівці. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до десятків, а також відомо про двох загиблих.
Про це заявив глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram і ефір телемарафону.
За словами Запаранюка, у Чернівцях через російський обстріл загинуло двоє цивільних людей:
Глава ОВА висловив слова співчуття рідним та близьким загиблих, а також окремо дав коментар у телемарафоні.
"Це дівчина молода, яка знаходилася в будинку під час ракетної атаки. І 43-річний чоловік, який проїжджав по нашій головній вулиці і був смертельно поранений уламком після падіння частини ракет", - поінформував Запаранюк.
Також він повідомив, що за останніми даними, кількість постраждалих до 26 осіб.
"Семеро знаходяться в лікарні, троє у важкому стані, четверо вже прооперовані", - резюмував глава ОВА.
Нагадаємо, що в ніч на 12 липня війська РФ масовано атакували Чернівці, внаслідок чого в місті та околицях сталися пожежі, значні руйнування, є постраждалі та загиблі.
Зокрема, ворог використав для атаки ракети і ударні дрони, влучивши по житлових будинках, адміністративних будівлях, нефункціонуючих спорудах і автотранспорту. Відомо, що пожежі були у трьох локаціях міста, але рятувальники оперативно ліквідували вогонь.
Також зазначимо, що зранку було відомо про 15 постраждалих осіб.
До речі, завтрашній день у Чернівцях оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. У місці скасували всі масові заходи.
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