У Чернівцях оголосили День жалоби за загиблими через удар РФ

У Чернівцях після нічної атаки РФ оголосили день жалоби. Постраждалі отримують медичну та психологічну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Романа Клічука та Національну поліцію України.

Правоохоронці надають домедичну і психологічну допомогу та евакуйовують людей із небезпечних зон.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники, медики та інші профільні служби.

Наразі відомо про двох загиблих та 14 поранених. Внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки, магазини, адміністративні споруди та автомобілі.

У місті працюють усі профільні служби, а для обстеження пошкоджень і оцінки збитків створили спеціальну комісію.

Влада забезпечує їх продуктами харчування, водою, засобами гігієни, а також надає медичну та психологічну допомогу.

Клічук провів засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Жителям, які втратили житло або зазнали інших труднощів, запропонували тимчасове відселення до гуртожитку.

У місті скасували всі масові заходи, а влада зосередилася на наданні допомоги постраждалим.

Завтра, 13 липня у Чернівцях оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.

Атака РФ на Україну

У ніч на 12 липня російські війська завдали масштабного удару по Чернівцях та околицях, спричинивши значні руйнування, пожежі, загибель людей та поранення.

Ворог застосував ракетні удари та дрони-камікадзе, влучивши по житлових будинках, адміністративних будівлях, двох нефункціонуючих спорудах і автотранспорту. Загоряння виникли у трьох різних локаціях міста, проте пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

Для евакуації мешканців постраждалих будинків були організовані тимчасові переселення. Постраждалим надали першу медичну допомогу, згодом їх госпіталізували.

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще четверо отримали важкі поранення, десятеро - легкі травми.

Це не поодинокий випадок - вночі 12 липня Росія атакувала Україну масованим ударом із застосуванням крилатих ракет і безпілотників-камікадзе. Окрім Чернівців, під вогонь потрапили Львів, де внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та дитсадок, а також Луцьк, де сталася масштабна пожежа, що знищила приватний будинок.

Паралельно російські війська завдали понад 10 ударів по Харкову, застосувавши вісім бойових дронів і дві керовані авіабомби. Українські рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атак по всіх постраждалих регіонах.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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