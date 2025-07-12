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В Черновцах уже 26 пострадавших, стали известны подробности о двух погибших

Фото: люди на одном из мест атаки в Черновцах 12 июля (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 12 июля совершили комбинированную атаку по городу Черновцы. В результате обстрела количество пострадавших возросло до десятков, а также известно о двух погибших.

Об этом заявил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram и эфир телемарафона.

По словам Запаранюка, в Черновцах из-за российского обстрела погибли двое гражданских людей:

  • 43-летний Святослав Лазаренко - работник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области;
  • 26-летняя Диана Кравченко - заведующая одной из черновицких аптек.

Фото: погибшие в Черновцах - Диана Кравченко и Святослав Лазаренко (t.me/chernivetskaODA)

Глава ОВА выразил слова соболезнования родным и близким погибших, а также отдельно дал комментарий в телемарафоне.

"Это девушка молодая, которая находилась в доме во время ракетной атаки. И 43-летний мужчина, который проезжал по нашей главной улице и был смертельно ранен обломком после падения части ракет", - проинформировал Запаранюк.

Также он сообщил, что по последним данным, количество пострадавших до 26 человек.

"Семеро находятся в больнице, трое в тяжелом состоянии, четверо уже прооперированы", - резюмировал глава ОВА.

Ночная такая РФ на Черновцы

Напомним, что в ночь на 12 июля войска РФ массированно атаковали Черновцы, в результате чего в городе и окрестностях произошли пожары, значительные разрушения, есть пострадавшие и погибшие.

В частности, враг использовал для атаки ракеты и ударные дроны, попав по жилым домам, административным зданиям, нефункционирующим сооружениям и автотранспорту. Известно, что пожары были в трех локациях города, но спасатели оперативно ликвидировали огонь.

Также отметим, что утром было известно о 15 пострадавших лицах.

Кстати, завтрашний день в Черновцах объявили Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки. В месте отменили все массовые мероприятия.

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