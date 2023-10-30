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В Черновцах произошел взрыв газа в доме: есть травмированные

Черновцы, Понедельник 30 октября 2023 13:32
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В Черновцах произошел взрыв газа в доме: есть травмированные Фото: в Черновцах произошел взрыв газа в доме (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

В 8-квартирном жилом доме в Черновцах произошел взрыв из-за утечки газа на первом этаже. Из-за этого травмировались два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отмечено, что спасатели эвакуировали пострадавших и передали медикам.

Что делать при появлении запаха газа дома:

  • немедленно прекратите использование газовых приборов;
  • не разжигайте огонь, не включайте и не выключайте электроосвещение;
  • перекройте краны к/на газовых приборах;
  • проветрите помещение
  • вызовите аварийную службу по номерам 104, покинув помещение.

Чрезвычайные ситуации в Украине

Напомним, в августе в многоквартирном доме в Полтаве также произошел взрыв. Причиной, вероятно, была утечка газа.

А утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. По информации ГСЧС, разрушены четыре квартиры и еще шесть повреждены. Также известно о трех погибших и девяти пострадавших.

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Взрыв газа Черновцы ГСЧС
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