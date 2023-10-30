В Черновцах произошел взрыв газа в доме: есть травмированные
Фото: в Черновцах произошел взрыв газа в доме (t.me/dsns_telegram)
В 8-квартирном жилом доме в Черновцах произошел взрыв из-за утечки газа на первом этаже. Из-за этого травмировались два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Отмечено, что спасатели эвакуировали пострадавших и передали медикам.
Что делать при появлении запаха газа дома:
- немедленно прекратите использование газовых приборов;
- не разжигайте огонь, не включайте и не выключайте электроосвещение;
- перекройте краны к/на газовых приборах;
- проветрите помещение
- вызовите аварийную службу по номерам 104, покинув помещение.
Чрезвычайные ситуации в Украине
Напомним, в августе в многоквартирном доме в Полтаве также произошел взрыв. Причиной, вероятно, была утечка газа.
А утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. По информации ГСЧС, разрушены четыре квартиры и еще шесть повреждены. Также известно о трех погибших и девяти пострадавших.
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