У Чернівцях оголосили День жалоби за загиблими через удар РФ

Атака РФ на Україну

У ніч на 12 липня російські війська завдали масштабного удару по Чернівцях та околицях, спричинивши значні руйнування, пожежі, загибель людей та поранення.

Ворог застосував ракетні удари та дрони-камікадзе, влучивши по житлових будинках, адміністративних будівлях, двох нефункціонуючих спорудах і автотранспорту. Загоряння виникли у трьох різних локаціях міста, проте пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

Для евакуації мешканців постраждалих будинків були організовані тимчасові переселення. Постраждалим надали першу медичну допомогу, згодом їх госпіталізували.

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще четверо отримали важкі поранення, десятеро - легкі травми.

Це не поодинокий випадок - вночі 12 липня Росія атакувала Україну масованим ударом із застосуванням крилатих ракет і безпілотників-камікадзе. Окрім Чернівців, під вогонь потрапили Львів, де внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та дитсадок, а також Луцьк, де сталася масштабна пожежа, що знищила приватний будинок.

Паралельно російські війська завдали понад 10 ударів по Харкову, застосувавши вісім бойових дронів і дві керовані авіабомби. Українські рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атак по всіх постраждалих регіонах.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.