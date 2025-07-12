В Черновцах объявили День траура по погибшим из-за удара РФ

Завтра, 13 июля в Черновцах объявили Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки.

В городе отменили все массовые мероприятия, а власти сосредоточились на оказании помощи пострадавшим.

Кличук провел заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Жителям, которые потеряли жилье или испытали другие трудности, предложили временное отселение в общежитие.

Власти обеспечивают их продуктами питания, водой, средствами гигиены, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь.

В городе работают все профильные службы, а для обследования повреждений и оценки ущерба создали специальную комиссию.

Фото: Атака РФ по Черновцам (t.me/UA_National_Police)

Полицейские Черновицкой области документируют последствия массированного вражеского обстрела.

Известно о двух погибших и 14 раненых. В результате падения обломков повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.

На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты, спасатели, медики и другие профильные службы.

Развернут межведомственный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Правоохранители оказывают домедицинскую и психологическую помощь и эвакуируют людей из опасных зон.