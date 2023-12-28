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У Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна військкомату, - ЗМІ

Фото: у Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна ТЦК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Чоловік вистрибнув з вікна будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це сталося у Чернівцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання АСС.

Як зазначають ЗМІ, інцидент стався сьогодні, 28 грудня, у приміщення чернівецького міського ТЦК і СП.

Директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв у коментарі виданню підтвердив, що чоловіка госпіталізували у лікарню швидкої медичної допомоги у Чернівцях.

За попередніми даними, чоловіку 43 роки. Лікарі повідомили, що він у стані свідомості і перебуває у відділенні нейрохірургії.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, 12 грудня у мережі з'явилися відео, на якому чоловік у військовій формі погрожував священнику за нібито неявку до ТЦК. Інцидент стався у Стрийському районі Львівської області.

Львівський обласний ТЦК та СП провів перевірку. Виявилося, що чоловік у військовій формі на опублікованому у мережі відео - це цивільний. Чоловік мав неприязнь до священника. ТЦК запевняє, що дії військових були правомірними, а повістка священнику була виписана заздалегідь.

Також у Львові спалахнув скандал через те, що нібито поліція жорстко затримала чоловіка у рамках мобілізації. Втім, виявилося, що чоловік поводився агресивно, тому його доставили до поліції.

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ЧернівціТЦК