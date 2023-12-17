У Львові нібито жорстко затримали чоловіка. Поліція розкрила деталі інциденту

У мережі заявили, що у Львові нібито жорстко затримали чоловіка. Поліція стверджує, його затримали, бо він міг зашкодити собі та іншим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію у Facebook.

Що сталося

Вчора, 16 грудня, у соціальних мережах поширили відео, де чоловіка у Львові нібито "скрутила" поліція та військові. Інцидент стався в одному з супермаркеті на вулиці Шпитальній.

Користувачі соцмереж заявляли, що це нібито мобілізація, а чоловіки у військовій формі - працівники ТЦК.

Що каже поліція

У поліції повідомили, що до правоохоронців звернувся чоловік у військовій формі та повідомив, що інший чоловік, що проживає у готелі на вулиці Котлярській, поводився агресивно.

За словами свідків, він ображав адміністратора готелю, пошкодив стіни номера, нецензурно лаявся і, ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка вивели на вулицю й намагалися вгамувати, але конфлікт продовжувався.

Чоловік не реагував на слова патрульних і поводився неадекватно.

"Тому, згідно ЗУ "Про Національну поліцію", патрульні прийняли рішення застосувати фізичну силу для затримання порушника. Затриманого чоловіка доставили в управління поліції та викликали бригаду швидкої для надання йому допомоги", - йдеться у повідомленні.

Поліція встановила, що затриманим виявився солдатом однієї із військових частин. Зазначається, що військовослужбовці, що допомагали екіпажу поліції, ніякого відношення до ТЦК не мають.

Скандал у ТЦК

Нагадаємо, 12 грудня у мережі з'явилися відео, на якому чоловік у військовій формі погрожував священнику за нібито неявку до ТЦК. Інцидент стався у Стрийському районі Львівської області.

Львівський обласний ТЦК та СП провів перевірку. Виявилося, що чоловік у військовій формі на опублікованому у мережі відео - це цивільний, двоє синів якого загинули через російське вторгнення.

Чоловік мав неприязнь до священника. ТЦК запевняє, що дії військових були правомірними, а повістка священнику була виписана заздалегідь.