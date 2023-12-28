В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, - СМИ

Как отмечают СМИ, инцидент произошел сегодня, 28 декабря, в помещение черновицкого городского ТЦК и СП.

Директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев в комментарии изданию подтвердил, что мужчину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи в Черновцах.

По предварительным данным, мужчине 43 года. Врачи сообщили, что он в сознании и находится в отделении нейрохирургии.

Скандалы из ТЦК

Напомним, 12 декабря в сети появились видео, на котором мужчина в военной форме угрожал священнику за якобы неявку в ТЦК. Инцидент произошел в Стрыйском районе Львовской области.

Львовский областной ТЦК и СП провел проверку. Оказалось, что мужчина в военной форме на опубликованном в сети видео - это гражданский. У мужчины была неприязнь к священнику. ТЦК уверяет, что действия военных были правомерны, а повестка священнику была выписана заранее.

Также во Львове разразился скандал из-за того, что якобы полиция жестко задержала мужчину в рамках мобилизации. Впрочем, оказалось, что мужчина вел себя агрессивно, поэтому его доставили в полицию.