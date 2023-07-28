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У Чернівецькій області затримали працівника ТЦК. Він допомагав чоловікам втекти до Румунії

Фото: Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Посадовця військкомату та двох його спільників затримали у Чернівецькій області. Їх підозрюють у незаконному переправленні ухилянтів до Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

Деталі справи

Працівник одного з ТЦК та СП Чернівецької області та двоє жителів Чернівецького району попри заборону на виїзд за кордон чоловіків під час воєнного стану намагались переправити до Румунії двох своїх знайомих.

Фото: Затримання (vpzhr.gp.gov.ua)

"Затримали їх "на гарячому" - під час спроби пішки перетнути кордон поза межами пунктів пропуску. Виявили підозрюваних співробітники прикордонної служби та одразу викликали слідчо-оперативну групу", - йдеться у повідомленні.

Що їм загрожує

Їм повідомлено про за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

"Сьогодні їм оберуть міру запобіжного заходу", - додали у прокуратурі.

Перевірки військкоматів

Після викриття одеського воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні, в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

У ДБР повідомили, що з початку перевірок було оголошено про 21 підозру через зловживання в центрах комплектування.

Зокрема, нещодавно воєнкома з Донецької області викрили на видачі фіктивних документів для втечі за кордон.

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