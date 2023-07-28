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В Черновицкой области задержали работника ТЦК. Он помогал мужчинам сбежать в Румынию

Фото: Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Чиновника военкомата и двух его сообщников задержали в Черновицкой области. Их подозревают в незаконной переправке уклонистов в Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

Детали дела

Работник одного из ТЦК и СП Черновицкой области и двое жителей Черновицкого района несмотря на запрет на выезд за границу мужчин во время военного положения пытались переправить в Румынию двух своих знакомых.

Фото: Задержание (vpzhr.gp.gov.ua)

"Задержали их "на горячем" - при попытке пешком пересечь границу вне пунктов пропуска. Обнаружили подозреваемых сотрудники пограничной службы и сразу вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

Что им грозит

Им сообщено о по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

"Сегодня им изберут меру пресечения", - добавили в прокуратуре.

Проверки военкоматов

После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

В ДБР сообщили, что с начала проверок было объявлено о 21 подозрении из-за злоупотреблений в центрах комплектования.

В частности, недавно военкома из Донецкой области разоблачили на выдаче фиктивных документов для побега за границу.

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