В Черновицкой области задержали работника ТЦК. Он помогал мужчинам сбежать в Румынию

Детали дела

Работник одного из ТЦК и СП Черновицкой области и двое жителей Черновицкого района несмотря на запрет на выезд за границу мужчин во время военного положения пытались переправить в Румынию двух своих знакомых.

Фото: Задержание (vpzhr.gp.gov.ua)

"Задержали их "на горячем" - при попытке пешком пересечь границу вне пунктов пропуска. Обнаружили подозреваемых сотрудники пограничной службы и сразу вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

Что им грозит

Им сообщено о по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

"Сегодня им изберут меру пресечения", - добавили в прокуратуре.

Проверки военкоматов

После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

В ДБР сообщили, что с начала проверок было объявлено о 21 подозрении из-за злоупотреблений в центрах комплектования.

В частности, недавно военкома из Донецкой области разоблачили на выдаче фиктивных документов для побега за границу.