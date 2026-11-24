Нагадаємо, що ніч проти 18 листопада в Румунії стався землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи відчули також в Україні.

Також ми писали, що 8 серпня в Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 1,4 на глибині 5 км. Найближчим населеним пунктом до джерела було село Іспас.

Раніше ми розповідали, в якому регіоні України зберігається висока ймовірність серйозного землетрусу до 2027 року.