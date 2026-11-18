У ніч проти 18 листопада в Румунії стався землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи відчули також в Україні, як у великих містах, так і в населених пунктах областей.

Як повідомляє РБК-Україна , про це, про це повідомила Геологічна служба США (USGS).

Зокрема про поштовхи повідомляли у Київській, Одеській, Полтавській, Вінницькій Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Щодо міст, землетрус був дещо відчутний жителям в Одесі, Ізмаїлі та Києві.

За даними геологів, поштовхи зафісували о 2:48 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 130,8 км, а епіцентр розташовувався за 16 км на захід від населеного пункту Нережу-Мік у Румунії.

Крім того, у соціальних мережах користувачі з Києва публікували відео, на яких видно, якк від коливань землі хитаються люстри в оселях.

Є і відео землетрусу з Молдови, Кишиніва. На кадрах помітно, що поштовхи досить неслабі: