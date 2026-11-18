Україну сколихнув сильний землетрус, його відчули жителі одразу кількох областей
У ніч проти 18 листопада в Румунії стався землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи відчули також в Україні, як у великих містах, так і в населених пунктах областей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це, про це повідомила Геологічна служба США (USGS).
Зокрема про поштовхи повідомляли у Київській, Одеській, Полтавській, Вінницькій Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
Щодо міст, землетрус був дещо відчутний жителям в Одесі, Ізмаїлі та Києві.
За даними геологів, поштовхи зафісували о 2:48 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 130,8 км, а епіцентр розташовувався за 16 км на захід від населеного пункту Нережу-Мік у Румунії.
Крім того, у соціальних мережах користувачі з Києва публікували відео, на яких видно, якк від коливань землі хитаються люстри в оселях.
Є і відео землетрусу з Молдови, Кишиніва. На кадрах помітно, що поштовхи досить неслабі:
Нагадаємоо, 17 вересня в одній з областей України зафіксували підземні поштовхи. Цей землетрус став четвертим в країні від початку місяця. Стихію зафіксували в Самбірському районі Львівської області.
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