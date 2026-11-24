У Чернівецькій області 24 листопада зафіксували землетрус. Його магнітуда склала 1,4 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

У Головному центрі спеціального контролю зазначають, що землетрус належить до невідчутних. Тим, хто відчув поштовхи, пропонують залишити повідомлення через спеціальну форму на сайті центру. За словами фахівців, це допоможе уточнити енергетичні параметри землетрусу.

Підземні поштовхи зареєстрували о 00:09:50 за київським часом. Джерело землетрусу розташоване на глибині 7 км.

Нагадаємо, що ніч проти 18 листопада в Румунії стався землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи відчули також в Україні.

Також ми писали, що 8 серпня в Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 1,4 на глибині 5 км. Найближчим населеним пунктом до джерела було село Іспас.

Раніше ми розповідали, в якому регіоні України зберігається висока ймовірність серйозного землетрусу до 2027 року.