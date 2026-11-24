В Черновицкой области 24 ноября зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 1,4 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

В Главном центре специального контроля отмечают, что землетрясение относится к неощутимым. Тем, кто почувствовал толчки, предлагают оставить сообщение через специальную форму на сайте центра. По словам специалистов, это поможет уточнить энергетические параметры землетрясения.

Подземные толчки зарегистрировали в 00:09:50 по киевскому времени. Источник землетрясения расположен на глубине 7 км.

Напомним, что ночь на 18 ноября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки ощутили также в Украине.

Также мы писали, что 8 августа в Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,4 на глубине 5 км. Ближайшим населенным пунктом к источнику было село Испас.

Ранее мы рассказывали, в каком регионе Украины сохраняется высокая вероятность серьезного землетрясения до 2027 года.