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В Чернівецькій області зафіксували землетрус: подробиці

Фото: в Чернівецькій області зафіксували землетрус: подробиці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Чернівецькій області біля населеного пункту Новодністровськ зафіксували землетрус магнітудою 3,0.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головний центр спеціального контролю.

"23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера)", - пише пресслужба.

Зазначається, що коливання від стихії могли відчувати містяни, які перебували всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на Марсі також стався землетрус, який був принаймні в п’ять разів сильнішим за минулого рекордсмена.

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