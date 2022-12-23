В Чернівецькій області зафіксували землетрус: подробиці

В Чернівецькій області біля населеного пункту Новодністровськ зафіксували землетрус магнітудою 3,0.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головний центр спеціального контролю.
"23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера)", - пише пресслужба.
Зазначається, що коливання від стихії могли відчувати містяни, які перебували всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на Марсі також стався землетрус, який був принаймні в п’ять разів сильнішим за минулого рекордсмена.
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