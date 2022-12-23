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В Черновицкой области зафиксировали землетрясение: подробности

Фото: в Черновицкой области зафиксировали землетрясение: подробности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Черновицкой области возле населенного пункта Новоднестровск зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главный центр специального контроля.

"23 декабря 2022 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение из Черновицкой области, возле населенного пункта Новоднестровск, магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера)", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что колебания от стихии могли чувствовать горожане, которые находились внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно на Марсе также произошло землетрясение, которое было по крайней мере в пять раз сильнее прошлого рекордсмена.

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Черновицкая область