В Черновицкой области зафиксировали землетрясение: подробности

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главный центр специального контроля.

Отмечается, что колебания от стихии могли чувствовать горожане, которые находились внутри помещения, особенно на верхних этажах.

"23 декабря 2022 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение из Черновицкой области, возле населенного пункта Новоднестровск, магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера)", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно на Марсе также произошло землетрясение, которое было по крайней мере в пять раз сильнее прошлого рекордсмена.

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