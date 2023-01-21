У Чернівецькій області зафіксовано черговий землетрус

У Чернівецькій області вранці 21 січня в районі села Коболчин Дністровського району зафіксували землетрус магнітудою 3,1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

Підземні поштовхи було виявлено на глибині 3 км. За розрахунками, землетрус не несе загрози, за класифікацією відноситься до слабких, відчувається лише невеликою частиною населення.

Такі коливання могли відчувати люди, які перебували у спокійному стані усередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.