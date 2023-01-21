В Черновицкой области зафиксировано очередное землетрясение

В Черновицкой области утром 21 января в районе села Коболчин Днестровского района зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

Подземные толчки были выявлены на глубине 3 км. По расчетам, землетрясение не несет угрозы, по классификации относится к слабым, ощущается лишь небольшой частью населения.

Такие колебания могли чувствовать люди, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.