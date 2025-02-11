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У Чернівецькій області з’явився новий туристичний маршрут: чим він особливий (фото)

Вівторок 11 лютого 2025 10:35
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У Чернівецькій області з’явився новий туристичний маршрут: чим він особливий (фото) Фото: Новий туристичний маршрут у Чернівецькій області (facebook.com.com_DSNSCV)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Чернівецькій області з’явився новий туристичний маршрут. Екологічна стежка простягається від села Мигово до селища Берегомет.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Чернівецької обласної ради.

У Вижницькому районі Чернівецької області з’явилася нова екологічна стежка "До Вартових Недеї". Маршрут, що простягається від села Мигово до селища Берегомет, має протяжність 4 кілометри та підходить для мандрівників будь-якого рівня підготовки.

За даними Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області, нову стежку вже обстежили гірські рятувальники спільно з працівниками Національного природного парку "Вижницький". Вони визначили небезпечні ділянки, перевірили складні підйоми та тематичні зупинки, а також оцінили якість маркування маршруту.

Таким чином, буковинці та гості області отримали ще одну мальовничу локацію для активного відпочинку, що дозволить насолодитися красою Карпат і провести час на природі у безпечних умовах.

Нагадаємо, зимовий відпочинок у Карпатах залишається дуже популярним взимку 2025 року. Аналітики відзначають, що у цьому сезоні значно виріс попит на оренду житла. РБК-Україна розповідало, яка вартість житла цього року на гірськолижних курортах України.

РБК-Україна також писало, що ДСНС України нагадала жителям нашої країни про значне зниження температури та морозну погоду, що охопила більшість областей. У зв’язку з цим українцям рекомендують дотримуватись кількох простих правил, які допоможуть запобігти переохолодженню та обмороженню.

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