В Черновицкой области появился новый туристический маршрут: чем он особенный (фото)

В Черновицкой области появился новый туристический маршрут. Экологическая тропа простирается от села Мигово до поселка Берегомет.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черновицкого областного совета .

В Вижницком районе Черновицкой области появилась новая экологическая тропа "К Стражам Недеи". Маршрут, который простирается от села Мигово до поселка Берегомет, имеет протяженность 4 километра и подходит для путешественников любого уровня подготовки.

По данным Главного управления ГСЧС Украины в Черновицкой области, новую тропу уже обследовали горные спасатели совместно с работниками Национального природного парка "Вижницкий". Они определили опасные участки, проверили сложные подъемы и тематические остановки, а также оценили качество маркировки маршрута.

Таким образом, буковинцы и гости области получили еще одну живописную локацию для активного отдыха, что позволит насладиться красотой Карпат и провести время на природе в безопасных условиях.